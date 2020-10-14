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Лавров сравнил Запад с Арнольдом Шварценеггером — видео

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Глава МИД РФ считает, что обвинения России в якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального похожи на игру актера с его знаменитым выражением "Trust me".

Звучит неубедительно, отметил Лавров.

И допустил, что из-за такого неуважительного поведения Москва может на какое-то время вообще перестать общаться с западными коллегами.

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Теги:
Дискуссионный клуб "Валдай", Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, Европа, ЕС



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