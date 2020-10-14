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В ОАЭ одобрили третью фазу испытаний российской вакцины от COVID-19 — видео

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Ruptly / РФПИ
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Минздрав страны дал добро на исследования "Спутника V" — первого в мире зарегистрированного препарата от коронавируса, разработанного учеными из России.

ОАЭ — привлекательное место для ученых, ведь там проживает около 200 национальностей.

Где еще планируют испытать российскую разработку от COVID-19 и когда завершится последняя фаза исследований — смотрите в видео!

Теги:
пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, ОАЭ



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