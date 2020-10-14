В ОАЭ одобрили третью фазу испытаний российской вакцины от COVID-19 — видео

ОАЭ — привлекательное место для ученых, ведь там проживает около 200 национальностей.
Где еще планируют испытать российскую разработку от COVID-19 и когда завершится последняя фаза исследований — смотрите в видео!
Минздрав страны дал добро на исследования "Спутника V" — первого в мире зарегистрированного препарата от коронавируса, разработанного учеными из России.
ОАЭ — привлекательное место для ученых, ведь там проживает около 200 национальностей.
Где еще планируют испытать российскую разработку от COVID-19 и когда завершится последняя фаза исследований — смотрите в видео!
В формате расширенного интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделится мнением о том, чего ждать и к чему еще готовиться в 2020 году.
Глава МИД РФ считает, что обвинения России в якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального похожи на игру актера с его знаменитым выражением "Trust me".
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты в Саратовской области.
Американские СМИ заявили, что обещания Дональда Трампа о выводе войск США из Афганистана нереалистичны.
Такое решения приняла ЦИК, объяснив его законом, который не позволяет вице-премьеру одновременно быть и сенатором.
Двадцативосьмилетний Ч. П. из Денауского района пытался продать своего ребенка жительнице Байсунского района З. Ш. в ресторане "Малика" Термеза. Мужчина оценил стоимость сына в 50 миллионов сумов.
С 15 ноября 2020 года в Узбекистане внедряется новый порядок господдержки обучения молодежи и женщин профессиям и навыкам предпринимательства.
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