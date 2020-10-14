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Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС

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В интервью в эфире радио Sputnik глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по ряду ключевых вопросов.

Сергей Лавров заявил, что бегать и унижаться перед ЕС - ниже достоинства России. При этом экономические интересы должны сохраняться. Глава российского МИД пояснил свое предыдущее высказывание про возможное прекращение диалога с Западом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ
О чем говорил министр: основные тезисы из интервью Лаврова

В ходе интервью журналисты уточнили, что конкретно министр имел в виду.

Лавров отвечал на вопросы главного редактора Sputnik и RT Маргариты Симоньян, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна, а также главного редактора Издательского дома "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина.

Фрагмент их беседы - в нашем видео >>




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