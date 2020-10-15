В космос за три часа: Россия поставила абсолютный рекорд

Стартовавший с космодрома "Байконур" корабль "Союз МС-17" уже через 183 минуты доставил на борт Международной космической станции новый экипаж. Ранее этот путь занимал в несколько раз больше времени.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" доставила новый экипаж на МКС за рекордной короткий срок — путь до орбиты занял 3 часа 3 минуты.

Впервые была использована сверхбыстрая "двухвитковая" схема стыковки, при которой "Союз МС-17" сделал всего 2 оборота вокруг Земли вместо традиционного формата в 34 витка.

Новая схема полета была апробирована на грузовых кораблях. Предыдущий рекорд составил 3 часа и 18 минут.

"Союз МС-17" доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американскую астронавтку NASA Кэтлин Рубинс. Экипаж проведет на орбите почти полгода — 177 суток. За это время запланировано провести 55 научных экспериментов, а также устранить поломку в российском модуле.