17:40 15 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Срочно:
Видео

В космос за три часа: Россия поставила абсолютный рекорд

Получить короткую ссылку
37 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Роскосмос
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0f/15187412.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201015/15190018/V-kosmos-za-tri-chasa-Rossiya-postavila-absolyutnyy-rekord.html

Стартовавший с космодрома "Байконур" корабль "Союз МС-17" уже через 183 минуты доставил на борт Международной космической станции новый экипаж. Ранее этот путь занимал в несколько раз больше времени.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" доставила новый экипаж на МКС за рекордной короткий срок — путь до орбиты занял 3 часа 3 минуты.

Впервые была использована сверхбыстрая "двухвитковая" схема стыковки, при которой "Союз МС-17" сделал всего 2 оборота вокруг Земли вместо традиционного формата в 34 витка.

Новая схема полета была апробирована на грузовых кораблях. Предыдущий рекорд составил 3 часа и 18 минут.

"Союз МС-17" доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американскую астронавтку NASA Кэтлин Рубинс. Экипаж проведет на орбите почти полгода — 177 суток. За это время запланировано провести 55 научных экспериментов, а также устранить поломку в российском модуле.

 

Теги:
рекорд, Космос, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова
Рекорд скорости: российский Союз МС-17 доставил экипаж на МКС за 3 часа и 3 минуты
В космос за три часа: Россия поставила абсолютный рекорд
Казанская формула выхода из карабахского конфликта
Как выйти из карабахского кризиса — наглядное решение



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться