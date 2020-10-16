Клинические испытания российской вакцины в Венесуэле - видео

В стране в первую очередь планируют привить работников системы здравоохранения и системы образования, а также людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. Смотрите видео!

В Венесуэле начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

Он напомнил, что в Венесуэлу также доставят китайскую вакцину. После того как будут завершены все испытания обоих препаратов и одобрения ВОЗ, начнется массовая вакцинация населения страны.

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В стране в первую очередь планируют привить работников системы здравоохранения и системы образования, а также людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V" примут участие родственники Николаса Мадуро: проверить действия препарата на себе вызвался сын политика и его сестра. Сам Мадуро планирует привиться после того, как будут завершены исследования и начнется массовая вакцинация.