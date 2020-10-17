Учения в Черном море: как "Адмирал Григорович" и "Утес" защищали Крым

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У крымских берегов прошли двусторонние учения Черноморского флота. В ходе мероприятия были задействованы системы противовоздушной обороны.
У берегов Крыма прошли двусторонние учения Черноморского флота. Совместные ракетные стрельбы провели фрегат "Адмирал Григорович" и береговой противокорабельный комплекс "Утес". В ходе мероприятия также были задействованы системы противовоздушной обороны.
О том, какую воздушную цель помогли обнаружить, взять на прицел и уничтожить боевые расчеты ПВО фрегата "Адмирал Григорович", смотрите в нашем видео.