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Учения в Черном море: как "Адмирал Григорович" и "Утес" защищали Крым

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У крымских берегов прошли двусторонние учения Черноморского флота. В ходе мероприятия были задействованы системы противовоздушной обороны.

У берегов Крыма прошли двусторонние учения Черноморского флота. Совместные ракетные стрельбы провели фрегат "Адмирал Григорович" и береговой противокорабельный комплекс "Утес". В ходе мероприятия также были задействованы системы противовоздушной обороны.

О том, какую воздушную цель помогли обнаружить, взять на прицел и уничтожить боевые расчеты ПВО фрегата "Адмирал Григорович", смотрите в нашем видео. 

Теги:
Черное море, военные учения, Крым



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