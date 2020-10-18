Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео

Мотострелковые подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане провели стрельбы в предгорьях республики.

В ходе контрольной проверки российские мотострелки из 201-й РВБ уничтожили легкобронированные цели из вооружения бронетранспортеров БТР-82А в горах.

Экипажи боевых машин выполнили упражнения контрольных стрельб из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм танкового пулемета.

Задачей военных было уничтожение подразделения условного противника, находящегося в авангарде с организацией засад и огневыми контратаками на расстоянии от 300 до 1500 метров.

Всего в ходе боевых стрельб горные стрелки поразили более 300 статических и динамических мишеней, имитирующих джихад-мобили и живую силу условного противника.