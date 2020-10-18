16:48 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Видео

Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Минобороны РФ
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/12/15206825.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201018/15206856.html

Мотострелковые подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане провели стрельбы в предгорьях республики.

В ходе контрольной проверки российские мотострелки из 201-й РВБ уничтожили легкобронированные цели из вооружения бронетранспортеров БТР-82А в горах.

Сквозь дым и дождь: учения армий ЦВО
© Youtube / Министерство обороны РФ
Сквозь завесу тумана: учения военных ЦВО РФ

Экипажи боевых машин выполнили упражнения контрольных стрельб из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм танкового пулемета.

Задачей военных было уничтожение подразделения условного противника, находящегося в авангарде с организацией засад и огневыми контратаками на расстоянии от 300 до 1500 метров.

Всего в ходе боевых стрельб горные стрелки поразили более 300 статических и динамических мишеней, имитирующих джихад-мобили и живую силу условного противника.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться