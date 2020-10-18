Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов

Девушка из Уссурийска решила помочь братьям нашим меньшим оригинально. Она изготавливает мини-инвалидные коляски для тех, кто из-за болезни оказался обездвижен. Теперь у таких четвероногих появился шанс на полноценное существование.

Юная жительница Уссурийска решила помочь четвероногим: Кристина изготавливает для них инвалидные коляски, сообщает Sputnik Молдова. Ремеслу научилась сама, однажды заметив такое приспособление на школьной акции помощи животным.

Решила повторить – получилось. Теперь девушка показывает собственные разработки, для этого специально завела профиль в Instagram.

Отклики посыпались тут же. Владельцы животных-инвалидов "завалили" Кристину заказами - она старается не отказать никому. На каникулах школьница мастерит коляску за 2-3 дня, во время учебы процесс занимает больше времени. Сейчас девушка всерьез думает над тем, как усовершенствовать свои разработки.