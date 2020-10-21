16:36 21 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Видео

На боинге к звездам: в Японии на борту самолета открыли планетарий — видео

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/15/15229609.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201021/15229681/Na-boinge-k-zvezdam-v-Yaponii-na-bortu-samoleta-otkryli-planetariy--video.html

Необычный рейс StarFlyer на 30 минут отправляет пассажиров "в космос". Звездное небо отражается на поверхностях салона и дисплеях каждого пассажира.

Как происходит "путешествие по Галактике" — смотрите в видео!

Теги:
Космос, звезды, планетарий, самолет, рейс, Япония



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самая скандальная и богатая: Ким Кардашьян отмечает 40 лет - фотолента
На боинге к звездам: в Японии на борту самолета открыли планетарий — видео
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться