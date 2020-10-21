На боинге к звездам: в Японии на борту самолета открыли планетарий — видео

Как происходит "путешествие по Галактике" — смотрите в видео!
Необычный рейс StarFlyer на 30 минут отправляет пассажиров "в космос". Звездное небо отражается на поверхностях салона и дисплеях каждого пассажира.
Как происходит "путешествие по Галактике" — смотрите в видео!
В РФ стартовали клинические испытания третьей по счету вакцины от COVID-19. Разработкой препарата занимается институт имени М.П. Чумакова.
Главной задачей военных было обнаружить, сопроводить и принудить к посадке на авиабазе Елизово воздушное судно, незаконно проникшее на территорию России. Смотрите видео!
Расстояние от самолетов Ан-12 и Ан-26 до земли составляло 50 метров и меньше. Смотрите наше видео!
Экипаж проверит работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации. Смотрите видео!
Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".
Кроме того, предусмотрен запрет на оборот предметов, недопустимых для использования в качестве гражданского и служебного оружия на территории республики.
Электронная пропускная система не сработала, и рабочие не смогли попасть в столовую на завтрак. Из-за этого начались погромы.
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