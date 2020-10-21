На боинге к звездам: в Японии на борту самолета открыли планетарий — видео

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Педагоги из Узбекистана обсудили цифровые технологии в образовании Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". 20

Узбекистанцев начнут штрафовать за ношение холодного оружия без чехла Кроме того, предусмотрен запрет на оборот предметов, недопустимых для использования в качестве гражданского и служебного оружия на территории республики. 65