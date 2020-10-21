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Лавров: в 2020 году страны Персидского залива находились в шаге от масштабной войны

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Положение в Персидском заливе по-прежнему шаткое, в любой момент там может развернуться опасный сценарий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видеоконференции Совета безопасности ООН.

Министр отметил, что в начале этого года в регионе возникла реальная опасность начала крупномасштабной войны. И, несмотря на то, что, к счастью, негативного сценария удалось избежать, "причин для самоуспокоения не наблюдается". 

Истребитель F-16. Архивное фото
© Sputnik / Александр Ковалев
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Лавров призвал отказаться от политики давления, подозрений и взаимных упреков между странами, а также отбросить практику провокаций, шантажа и демонизации какой-либо из сторон.

Однако подобные призывы не всеми были позитивно встречены. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что "международному сообществу не нужен еще один механизм обеспечения безопасности в Заливе".

Подробности — в видео.

Теги:
Страны Персидского залива, ООН, Сергей Лавров



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