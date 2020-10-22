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Окружить ракетами и танками: в США придумали новые меры для сдерживания РФ — видео

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Ruptly / us department of defense / TVP
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201022/15236430/Okruzhit-raketami-i-tankami-Pentagon-pridumal-novye-mery-dlya-sderzhivaniya-RF--video.html

Глава Пентагона сделал ряд резких заявлений в отношении РФ. Марк Эспер заявил, что США и их союзники должны "агрессивно конкурировать с Россией" для ее сдерживания.

Он предложил перебросить больше американских войск к российским границам, а также усилить системы ПРО и разместить больше ракет средней и малой дальности в Европе и Азии.

В США испытали ракету, запрещенную ДРСМД
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В начале августа Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Правда, перед этим Вашингтон успел обвинить Москву в нарушении этого договора. 

Однако Кремль все обвинения отверг и заявил, что предпринимал попытки усадить американскую сторону за стол переговоров, чтобы спасти документ.

Сейчас между двумя сторонами остался лишь один договор об ограничении вооружений – СНВ-3, но и он находится под угрозой из-за позиции и действий американской администрации.

Подробности – в видеосюжете.

Теги:
Ракеты, танки, Россия, США, Пентагон



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