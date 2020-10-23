Владимир Путин об обвинениях Запада: меня это не колышет

Российский лидер отметил, что поправки в Конституцию направлены не на то, чтобы дать возможность переизбираться нынешнему главе государства на новые сроки, а чтобы укрепить суверенитет России в долгосрочной перспективе.

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что не в первый раз сталкивается с агрессивными выпадами против него со стороны Запада, поэтому уже давно не обращает на них внимания.

В частности, президент отметил, что нападки на него начались еще в 2000-х годах, когда в России велась война с терроризмом и бандитизмом на Кавказе, и именно тогда он научился относиться к ним спокойно.

Российский лидер высказался на тему изменений в Конституции и отметил, что все поправки направлены не на то, чтобы дать возможность переизбираться нынешнему главе государства на новые сроки, а чтобы укрепить суверенитет России в долгосрочной перспективе.