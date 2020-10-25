Прямиком из "Хогвартса": в России к мужчине на балкон залетела сова — видео

Кадры неожиданной встречи смотрите в видео!
Необычную сцену наблюдал житель Каменска-Уральского. Пернатая гостья залетела к нему ночью и разместилась на теплом коврике, чтобы отдохнуть и немного вздремнуть.
Кадры неожиданной встречи смотрите в видео!
Речь идет о картине "Покажи мне Моне". Она стала вторым самым дорогим полотном известного уличного художника — шедевр ушел с молотка за 9 814 353 доллара.
В Штатах прошли финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. В ходе встречи они вновь обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией.
Глава России заявил, что основная трагедия ситуации, связанной с разногласиями между Арменией и Азербайджаном, заключена в гибели людей.
Российские военные осуществили вылет, отработали маневры и вернулись на базу. В ходе тренировки летчики успешно поразили огневые цели.
В эту ночь российский боец одержал свою 29-ю победу в карьере, защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры по личным причинам.
От его широкого использования отказались практически все страны ЕС, Великобритания и США, однако в России и Узбекистане отмечают, что препарат демонстрирует эффективность на начальных стадиях заболевания.
Летом 2020 года узбекский футболист Жасурбек Жалолиддинов перешел в российский клуб "Локомотив". Трансфер наделал много шума в узбекском и российском спортивном мире. Sputnik Узбекистан узнал историю успеха Жасура, который сейчас играет в "Тамбове" на правах аренды.
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