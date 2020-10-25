Прямиком из "Хогвартса": в России к мужчине на балкон залетела сова — видео

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Кремль поздравил Нурмагомедова с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире В эту ночь российский боец одержал свою 29-ю победу в карьере, защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры по личным причинам. 274

Минздрав закупил 1 млн упаковок "Оксивина" — его выдадут учителям для профилактики COVID От его широкого использования отказались практически все страны ЕС, Великобритания и США, однако в России и Узбекистане отмечают, что препарат демонстрирует эффективность на начальных стадиях заболевания. 342