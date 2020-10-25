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Прямиком из "Хогвартса": в России к мужчине на балкон залетела сова — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20201025/15252793/Pryamikom-iz-Khogvartsa-v-Rossii-k-muzhchine-na-balkon-zaletela-sova--video.html

Необычную сцену наблюдал житель Каменска-Уральского. Пернатая гостья залетела к нему ночью и разместилась на теплом коврике, чтобы отдохнуть и немного вздремнуть.

Кадры неожиданной встречи смотрите в видео!

Теги:
Россия, птица



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