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Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (54)
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Накануне в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. Отмечается, что эта акция протеста стала одной из самых масштабных с конца августа.

Отметим, что в воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предъявила действующему президенту Александру Лукашенко.

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Тихановская требовала, чтобы глава государства объявил об уходе, насилие на улицах было полностью остановлено, а все политзаключенные были освобождены. Срок ультиматума истек сегодня в полночь.

Тихановская обещала, что если требования не будут выполнены, то в понедельник начнется национальная забастовка.

Как прошла вчерашняя акция протеста — смотрите в видео!

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (54)
Теги:
Митинг, протесты, Минск, Беларусь



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