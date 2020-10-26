Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео

Отметим, что в воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предъявила действующему президенту Александру Лукашенко.
Тихановская требовала, чтобы глава государства объявил об уходе, насилие на улицах было полностью остановлено, а все политзаключенные были освобождены. Срок ультиматума истек сегодня в полночь.
Тихановская обещала, что если требования не будут выполнены, то в понедельник начнется национальная забастовка.
Как прошла вчерашняя акция протеста — смотрите в видео!