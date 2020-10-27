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Трамп и Байден ищут "русский след" накануне выборов в США — что об этом думает Путин

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Российский лидер ответил на нападки кандидатов в президенты США, которые, как обычно, обвинили РФ во всех бедах.

В частности, Джо Байден заявил о том, что Россия якобы финансирует убийства американских солдат в Афганистане.

Дональд Трамп и Джо Байден
© AFP 2018 / MARIO TAMA
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По мнению Путина, это обвинение как минимум странное, учитывая, что военное руководство США еще летом само опровергло данную информацию, признав ее не более чем вбросом.

Однако это не единственное, в чем Байден обвинил Россию. Ранее он назвал страну самой большой угрозой для США на международной арене. 

Впрочем, обвинения в адрес Москвы звучат и со стороны другого кандидата — действующего президента Дональда Трампа. Глава Белого дома приписал России финансовые связи с сыном Байдена. 

Как показывает практика, русофобия — основная политическая карта в американской политике. И оба кандидата в президенты США сейчас активно разыгрывают ее для достижения своих целей.

Где еще американцы ищут "русский след" за неделю до президентских выборов — смотрите в нашем видео.

Теги:
выборы президента, президент США, Джо Байден, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США



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