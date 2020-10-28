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В доме напавшего на "Банк Грузии" прошел обыск - видео

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В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту террористического акта, захвата заложников в террористических целях. Смотрите видео!

Сотрудники грузинской полиции провели обыск в доме предполагаемого преступника, который напал на отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил в нем заложников.

По информации спецслужб, им оказался житель села Григолиши, 32-летний Бадри Эсебуа. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту террористического акта, захвата заложников в террористических целях, а также приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

Сам преступник скрылся, полиция продолжает поиски.

Ранее, 21 октября, вооруженный мужчина захватил заложников в отделении "Банка Грузии" в Зугдиди. Злоумышленник потребовал у властей выплатить ему 500 тысяч долларов. После того как его требования были удовлетворены, преступник отпустил заложников и скрылся.

Теги:
Грузия, Грузия, видеоролик, Видео



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