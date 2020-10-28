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Звериный прогноз: животные из зоопарка предсказали исход выборов в США — видео

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Пока в США "кипят страсти" перед предстоящими президентскими выборами, эксперты делают свои ставки. Свои прогнозы делают не только люди, но и звери.

Так, в Красноярске животных зоопарка предложили выбрать будущего главу Белого дома.

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Для этого в вольеры хищников принесли по два арбуза, на которых были изображены портреты кандидатов — Дональд Трамп (республиканец) и Джо Байден (демократ).

Чем закончилось звериное голосование — смотрите в видеосюжете!

Теги:
Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США, выборы, США



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