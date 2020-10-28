Говорит и показывает махалля: почему фильм Шухрата Аббасова актуален 60 лет

Фильм о продвинутом советском строе и победе всего передового над отжившем, как задумывали его на киностудии, превзошел все ожидания создателей. Помимо социального заказа автор сумел вложить в свою картину национальный колорит, а также с теплой иронией напомнил зрителю о его же предрассудках и стереотипах.
Благодаря таланту режиссера и поднятым в фильме вечным проблемам родителей и детей, любви и молодости, "Об этом говорит вся махалля" — по-прежнему любимая музыкальная комедия, разошедшаяся на цитаты.
Как создавалась картина, насколько изменился за 60 лет Ташкент, чем растрогал узбекскую публику великий Эннио Морриконе, и чему стоит поучиться современным режиссерам у классика узбекского кино, смотрите в нашем видео.