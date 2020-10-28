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На Чернобыльской АЭС появился робот-пес, который "вынюхивает" радиацию — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201028/15279485/Na-Chernobylskoy-AES-poyavilsya-robot-pes-kotoryy-vynyukhivaet-radiatsiyu--video.html

В Чернобыльской зоне отчуждения провели испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics.

Его использовали для оценки уровня радиации в пунктах захоронения опасных отходов.

Также задача робота была найти ранее не известные загрязненные локации на Чернобыльской АЭС. 

Как проходили исследования — смотрите в видео!

Теги:
технологии, робот, радиация, Чернобыль



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