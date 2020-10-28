На Чернобыльской АЭС появился робот-пес, который "вынюхивает" радиацию — видео

Его использовали для оценки уровня радиации в пунктах захоронения опасных отходов.
Также задача робота была найти ранее не известные загрязненные локации на Чернобыльской АЭС.
Как проходили исследования — смотрите в видео!
В Чернобыльской зоне отчуждения провели испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics.
Его использовали для оценки уровня радиации в пунктах захоронения опасных отходов.
Также задача робота была найти ранее не известные загрязненные локации на Чернобыльской АЭС.
Как проходили исследования — смотрите в видео!
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