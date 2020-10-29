Мусульмане по всему миру жгут флаги Франции из-за карикатур на Мухаммеда — видео

В Иране, Йемене, Турции и других мусульманских странах звучат призывы бойкотировать французские товары, люди выходят на акции протеста и сжигают флаги страны.

Таким образом они реагируют на речь президента Франции Эммануэля Макрона после убийства школьного учителя в пригороде Парижа.

Ранее французский лидер, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать.

После убийства учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур.

Заявление Макрона вызвало негативную реакцию в исламском мире.

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