Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео

Час в компании пушистых обитателей кафе обойдется в десять долларов.
Интересно, что в мире существует поверье, что черные кошки приносят несчастье, однако в Японии считают совершенно по-другому.
Как работает необычное заведение, смотрите в видео.
Аналогов этому заведению в мире нет. Сюда можно прийти, выпить чашечку кофе и поиграть с 11 черными кошками.
Час в компании пушистых обитателей кафе обойдется в десять долларов.
Интересно, что в мире существует поверье, что черные кошки приносят несчастье, однако в Японии считают совершенно по-другому.
Как работает необычное заведение, смотрите в видео.
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