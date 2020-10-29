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Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20201029/15285190/Desyat-dollarov-chas-s-chernymi-koshkami-v-Yaponii-otkrylos-neobychnoe-kafe--video.html

Аналогов этому заведению в мире нет. Сюда можно прийти, выпить чашечку кофе и поиграть с 11 черными кошками.

Час в компании пушистых обитателей кафе обойдется в десять долларов. 

Интересно, что в мире существует поверье, что черные кошки приносят несчастье, однако в Японии считают совершенно по-другому.

Как работает необычное заведение, смотрите в видео. 

Теги:
кафе, Животные, кот, Япония



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