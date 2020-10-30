15:24 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Видео

Пуск новой противоракеты - видео Минобороны РФ

Получить короткую ссылку
134 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Минобороны России
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1e/15288001.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201030/15288040/Pusk-novoy-protivoraketi-video-Minoboroni-RF.html

Новая противоракета подтвердила свои характеристики, а боевые расчеты были выполнены успешно. Смотрите видео!

Министерство обороны России опубликовало видео запуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

Запуск снят с разных точек.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук в ходе запуска заявил, что новая противоракета подтвердила свои характеристики, а боевые расчеты были выполнены успешно.

Отмечается, что предыдущие испытания ракеты проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017-го.

Смотрите видео!

Теги:
ракета, Минобороны РФ, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
"У нас другая страна и экономика сегодня": Путин о благосостоянии россиян
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться