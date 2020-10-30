Пуск новой противоракеты - видео Минобороны РФ

Новая противоракета подтвердила свои характеристики, а боевые расчеты были выполнены успешно. Смотрите видео!

Министерство обороны России опубликовало видео запуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

Запуск снят с разных точек.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Грабчук в ходе запуска заявил, что новая противоракета подтвердила свои характеристики, а боевые расчеты были выполнены успешно.

Отмечается, что предыдущие испытания ракеты проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017-го.

Смотрите видео!