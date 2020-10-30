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"У нас другая страна и экономика сегодня": Путин о благосостоянии россиян

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"У нас другая страна и экономика сегодня": Путин о благосостоянии россиян
Владимир Путин выступил на XII инвестиционном форуме "Россия зовет!", заявив, что качество жизни россиян в 2000 году и 2020-м отличается кардинально.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=38594736&type=mp4
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PT2M00S
2020-10-30T13:39Z

Владимир Путин выступил на XII инвестиционном форуме "Россия зовет!", заявив, что качество жизни россиян в 2000 году и 2020-м отличается кардинально.

Уровень развития экономики сейчас совсем другой, подчеркнул президент. Уровень стабильности в экономике также существенным образом отличается от того, что было в 2000 году.

При этом российский лидер напомнил, что в "нулевые" инфляция в РФ измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях доходила до сотни процентов в год.

"Сейчас у нас около 4% держится стабильно. Золотовалютные резервы государства были 12 миллиардов долларов, притом что внешний долг исчислялся 136 миллиардами. Безработица была колоссальная. У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика", - подчеркнул президент.

Путин уточнил, что на сегодняшний день золотовалютные резервы России достигли 585 миллиардов долларов, а совокупные долговые обязательства в два раза меньше, госдолг - 3%. По его словам, сегодня Россия - совсем другая страна и другая экономика. И уровень доходов граждан совсем другой.

Вместе с тем президент признал, что в стране много людей живет за чертой бедности. По последним данным, около 20 миллионов, а в 2000 году было 42 с лишним (миллиона. - Прим. ред.). Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы количество бедных сократится.

Теги:
россияне, Экономика, Президент, Владимир Путин, Россия



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