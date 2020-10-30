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"Сдерживайте не Россию, а себя": Захарова о планах США разместить ракеты в Европе

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Официальный представитель МИД РФ отреагировала на намерение американских военных чиновников разместить в Европе гиперзвуковые ракеты.

Захарова отметила: Вашингтон упорно добивается возникновения ракетного кризиса на европейском континенте. 

Академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Дипломат добавила, что подобные заявления со стороны США выглядит особенно цинично на фоне инициативы России о новых мерах для поддержания доверия в области контроля за вооружениями. 

Ранее Владимир Путин предложил странам НАТО во главе со Штатами запретить развертывание в Европе ракет средней и малой дальности.

Глава государства отмечал, что РФ со своей стороны готова также отказаться от размещения этих видов вооружений на территории европейской части страны.

Однако важно, чтобы США и НАТО приняли аналогичные меры, подчеркивал Путин. Он также предложил разработать механизм по проверке выполнения соглашения. Впрочем, в НАТО российскую инициативу отвергли.

Теги:
Европа, Ракеты, МИД РФ, Мария Захарова, Россия, США



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