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Каких работников резко стало не хватать в Москве в пандемию COVID — видео

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201030/15296313/Kakikh-rabotnikov-rezko-stalo-ne-khvatat-v-Moskve-v-pandemiyu-COVID--video.html

Как трудовые мигранты пережили пик ограничений, который был введен ранее в столице? Какие профессии в разгар пандемии стали еще более востребованы?

Из-за закрытых границ в Москве и Подмосковье образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.

Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Подмосковье, Москва, пандемия, коронавирус



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