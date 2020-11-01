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"Снять" врага за долю секунды: стрельбы российских снайперов в Сибири — видео

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Sputnik Узбекистан
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На одном из полигонов Новосибирской области прошли учения снайперов соединения специального назначения.

Стрелки вели огонь по условному противнику, находившемуся на расстоянии от 700 метров до километра, из снайперских винтовок СВ-98 и специальных винтовок "Винторез", рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Всего российские военнослужащие поразили более 150 различных целей в движении и в укрытиях.

Смотрите видео.

Теги:
Видео, снайпер, стрельба, Сибирь, Россия



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