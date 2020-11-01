"Снять" врага за долю секунды: стрельбы российских снайперов в Сибири — видео

На одном из полигонов Новосибирской области прошли учения снайперов соединения специального назначения.

Стрелки вели огонь по условному противнику, находившемуся на расстоянии от 700 метров до километра, из снайперских винтовок СВ-98 и специальных винтовок "Винторез", рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Всего российские военнослужащие поразили более 150 различных целей в движении и в укрытиях.

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