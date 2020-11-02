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В очередь за выбором: как граждане Молдовы голосуют во Франции

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Молдаване выстаиваются в очередь, чтобы воспользоваться своим законным правом голоса. На избирательном участке в столице Франции образовалась очередь из желающих принять участие в выборах президента.

Несмотря на прошедший с утра дождь и пасмурную погоду, граждане Молдовы, проживающие во Франции, с утра пришли на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах президента страны.

Желающих проголосовать оказалось так много, что людям пришлось стоять в очереди, соблюдая при этом все санитарные нормы.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

ЦИК Молдовы
Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Теги:
Франция, выборы, Молдова



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