Помним, скорбим, благодарим: в парке Победы возложили цветы к монументам

Очередная памятная акция состоялась в рамках гуманитарного проекта "Поклонимся великим тем годам". Мероприятие приурочено к 75-й годовщине победы над фашизмом.

В столице Узбекистана состоялась очередная акция, посвященная юбилею Победы во Второй мировой войне. Делегация во главе с председателем Русского культурного центра в Ташкенте посетила мемориальный комплекс "Парк Победы".

Гости возложили цветы к монументу Зульфии Закировой "Ода стойкости", а также поклонились Монументу скорби и печали.

Среди участников мероприятия помимо председателя РКЦ Сергея Миронова были митрополит Ташкентский Викентий, глава представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, а также волонтеры и студенты. Для гостей парка провели экскурсию, в том числе по открытому в мае этого года Музею славы.

Как проходила акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.