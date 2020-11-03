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На встрече со школьниками Путин подчеркнул значимость работы медработников

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На встрече со школьниками Путин подчеркнул значимость работы медработников
Российский лидер признал недочеты, имеющиеся в отрасли, и подчеркнул, что медицина - это сфера, которая становится все более и более высокотехнологичной.
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PT1M37S
2020-11-03T16:13Z

Российский лидер признал недочеты, имеющиеся в отрасли, и подчеркнул, что медицина - это сфера, которая становится все более и более высокотехнологичной.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса школьников "Большая перемена" заявил, что отечественная система здравоохранения показала свою эффективность при решении общенациональных задач.

"Мы видим, что наша система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизоваться (по сравнению с другими странами. - Прим. ред.) для решения общенациональных задач. Это касается и лекарственных препаратов, и техники", - сказал президент.

Российский лидер признал недочеты, имеющиеся в отрасли, однако подчеркнул, что медицина - это интересная сфера деятельности, которая становится все более и более высокотехнологичной. Отдельно отметил и работу врачей.

"У нас обычно говорят: о врачах мы вспоминаем только тогда, когда заболеем. Сейчас мы знаем, в каком положении находится весь мир, и Россия в том числе, в связи с коронавирусной инфекцией. Мы каждый день говорим о врачах и их подвиге. Говорим, какие у нас замечательные медицинские работники и как самоотверженно они работают, помогая людям", - уточнил президент.

Теги:
коронавирус, здравоохранение, Россия, Владимир Путин



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