На встрече со школьниками Путин подчеркнул значимость работы медработников

Российский лидер признал недочеты, имеющиеся в отрасли, и подчеркнул, что медицина - это сфера, которая становится все более и более высокотехнологичной.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с финалистами Всероссийского конкурса школьников "Большая перемена" заявил, что отечественная система здравоохранения показала свою эффективность при решении общенациональных задач.

"Мы видим, что наша система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизоваться (по сравнению с другими странами. - Прим. ред.) для решения общенациональных задач. Это касается и лекарственных препаратов, и техники", - сказал президент.

Российский лидер признал недочеты, имеющиеся в отрасли, однако подчеркнул, что медицина - это интересная сфера деятельности, которая становится все более и более высокотехнологичной. Отдельно отметил и работу врачей.

"У нас обычно говорят: о врачах мы вспоминаем только тогда, когда заболеем. Сейчас мы знаем, в каком положении находится весь мир, и Россия в том числе, в связи с коронавирусной инфекцией. Мы каждый день говорим о врачах и их подвиге. Говорим, какие у нас замечательные медицинские работники и как самоотверженно они работают, помогая людям", - уточнил президент.