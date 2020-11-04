Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ — эксклюзивное интервью Сергея Нарышкина

Об этом он рассказал в беседе с генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым.

По мнению Нарышкина, западноцентричный миропорядок разрушается, а вместо него устанавливается многополярность.

Не желая мириться с новой реальностью, Запад намеренно вносит разлад в работу интеграционных организаций, например, таких как: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О чем еще сказал глава Службы внешней разведки РФ — смотрите в видео.