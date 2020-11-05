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Путин осмотрел новый ледокол "Виктор Черномырдин"

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© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201105/15330188.html

Ледокол сможет перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе в Санкт-Петербурге. Сообщается, что судно получило имя "Виктор Черномырдин" и признано самым большим и мощным в мире неатомным ледоколом.

Для справки: судно построено на "Балтийском заводе" по заказу "Росморпорта". Его водоизмещение - 22,3 тысячи тонн, оно способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. 

Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.

Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лёд с определенными характеристиками, который бывает в апреле-мае.




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