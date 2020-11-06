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Выборы президента в США: российские хакеры атакуют?

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Тема:
Итоги выборов в США (13)
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Ruptly / USTV POOL
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В Штатах завершаются президентские выборы, повлекшие за собой еще больший раскол американского общества. Пока кандидаты обвиняют друг друга и пытаются найти "русский след", на улицах городов происходят массовые беспорядки.

В США президентская гонка подходит к завершению. Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, на улицах американских городов протестующие устраивают массовые беспорядки.

На фоне нестабильной ситуации в Штатах, кандидаты в президенты обвинили друг друга в попытках "украсть выборы". Также в очередной раз было озвучено безосновательное предположение, что Россия пытается вмешаться в избирательный процесс. Как отреагировали на это в Кремле и что сказал Путин – смотрите в нашем видео.

Тема:
Итоги выборов в США (13)
Теги:
США, Россия, Президентские выборы в США



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