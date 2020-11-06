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В Кыргызстане случайно обнаружили уникальную находку

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Sputnik / Акылбек Батырбеков Эмильбек Садыров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201106/15341594.html

Обнаружены осколки посуды и фрагменты человеческих костей. Теперь на этой территории планируется построить музей под открытым небом.

В Кыргызстане во время подготовки участка земли, предназначенного для строительства завода, была обнаружена удивительная находка.

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Историки-археологи Аида Абдыканова и Орозбек Солтобаев нашли под слоем земли древний курган, который представляет из себя восемь рядов больших колец в виде углублений, заполненных камнями, окружающих могилу.  

Историки предполагают, что курган относится к I-II векам нашей эры. Уникальность открытого кургана - в его нетипичности для архитектуры Кыргызстана и Центральной Азии того времени.

"Такое строение кургана нехарактерно для Кыргызстана и Центральной Азии в целом. Неизвестно, какое значение в данном случае имеют кольца, напоминающие лучи солнца, и почему они расположены в таком порядке. Внутри могильник устроен своеобразно. Сам курган очень большой", - рассказал Орозбек Солтобаев в диалоге со Sputnik Кыргызстан.

К сожалению, находка оказалась повреждена и разграблена. Около 50 лет назад земли выравнивали под виноградник, а еще курган "посетили" черные археологи.

 




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