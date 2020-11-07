Со скоростью ветра: в Намангане стартовал чемпионат Узбекистана по картингу

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Каракалпакстана, Ташкента и других регионов республики.

Церемония открытия чемпионата Узбекистана по картингу состоялась на картинговой трассе Учкургана. На мероприятии присутствовал хоким области Шавкатжон Абдураззаков.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Каракалпакстана, Ташкента и других регионов республики.

Sputnik Чемпионат по картингу в Намангане

Учкурганский районный учебно-спортивный клуб организации "Ватанпарвар" реконструировал новую современную картинговую трассу, отвечающую всем необходимым требованиям международных стандартов. Ее общая длина составляет более одной тысячи метров

Кроме того, на площади картодрома протяженностью почти в два гектара построено здание с комнатами для тренеров и медицинского персонала, а также раздевалки и мастерская по ремонту картингов.

Послушать интересный комментарий эксперта, звук ревущего мотора и увидеть первые эмоции участников чемпиона можно в нашем видео.