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В Европе открылась первая пекарня на солнечных батареях — видео

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Француз Арно Крето называет себя "инженером-пекарем". Долгое время он изучал энергетические проекты и в итоге создал солнечные концентраторы, которые применяет для выпечки.

NeoLoco — первая в Европе пекарня, работающая на солнечной энергии. На создание установки ушло 10 лет. 

Как она работает: печь оборудована зеркалами, которые отражают солнечные лучи. Эта энергия, в свою очередь, поступает в духовку и производит тепло. 

Таким незатейливым способом мужчина выпекает 140 килограммов хлеба в неделю — его он продает в местных магазинах.

Подробнее о разработке — в видеосюжете!

Теги:
Солнечная энергия, солнечная батарея, еда, кулинария, Европа



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