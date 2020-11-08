Конец эпохи Трампа: как жители США празднуют победу Байдена на выборах — видео

Демократ Джо Байден объявил о победе на президентских выборах: по данным СМИ, он набрал 290 голосов выборщиков, а для победы требовалось 270.

Эти подсчеты были проведены крупнейшими американскими изданиями. Они же и объявили о том, что Байден одержал победу на выборах.

Между тем пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Трамп пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд.

Впрочем, кажется, это уже не важно: Байдена с победой уже начали поздравлять многие мировые лидеры, в том числе глава ВОЗ. Свою радость не скрывают и простые американцы: они устремились на улицы, чтобы отпраздновать это событие.

"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — заявил Байден в обращении к нации.

Если он все же займет пост президента США, то станет 46-м и самым пожилым лидером в истории страны.