Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео

В китайском Шанхае прошла ежегодная вечеринка с участием 300 собак породы корги.

Заявку на участие в мероприятии подали свыше 500 хозяев питомцев, однако из-за пандемии коронавируса число участников пришлось урезать до 300.

Как это было — смотрите в видео!