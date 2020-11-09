Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео

Заявку на участие в мероприятии подали свыше 500 хозяев питомцев, однако из-за пандемии коронавируса число участников пришлось урезать до 300.
Как это было — смотрите в видео!
В китайском Шанхае прошла ежегодная вечеринка с участием 300 собак породы корги.
Заявку на участие в мероприятии подали свыше 500 хозяев питомцев, однако из-за пандемии коронавируса число участников пришлось урезать до 300.
Как это было — смотрите в видео!
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