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Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео

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В китайском Шанхае прошла ежегодная вечеринка с участием 300 собак породы корги.

Заявку на участие в мероприятии подали свыше 500 хозяев питомцев, однако из-за пандемии коронавируса число участников пришлось урезать до 300. 

Как это было — смотрите в видео!

Теги:
Шанхай, собаки



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