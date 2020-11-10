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Байден объявил себя президентом США, но Трамп не сдается — к чему это приведет?

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Тема:
Итоги выборов в США (21)
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Ruptly

В США завершается подсчет голосов на президентских выборах. Однако победителями объявили себя оба кандидата — и республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.

Впрочем, официальных результатов пока нет, но лидерство в борьбе за президентское кресло захватил Байден.

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
© AFP 2018 / WILLIAM THOMAS CAIN
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
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С этим, разумеется, не согласен Трамп. Действующий глава Белого дома уверен, что демократы жульничали на выборах, и обещает оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.

На этом Трамп не намерен останавливаться. Он также собирается организовывать митинги в свою поддержку и призывает своих сторонников выходить на улицы.

Чем для США может обернуться очередной внутриполитический кризис — смотрите в видео.

Тема:
Итоги выборов в США (21)
Теги:
Дональд Трамп, Президентские выборы в США, президент США, США, Джо Байден



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