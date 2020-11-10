Байден объявил себя президентом США, но Трамп не сдается — к чему это приведет?

В США завершается подсчет голосов на президентских выборах. Однако победителями объявили себя оба кандидата — и республиканец Дональд Трамп, и демократ Джо Байден.

Впрочем, официальных результатов пока нет, но лидерство в борьбе за президентское кресло захватил Байден.

С этим, разумеется, не согласен Трамп. Действующий глава Белого дома уверен, что демократы жульничали на выборах, и обещает оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.

На этом Трамп не намерен останавливаться. Он также собирается организовывать митинги в свою поддержку и призывает своих сторонников выходить на улицы.

Чем для США может обернуться очередной внутриполитический кризис — смотрите в видео.