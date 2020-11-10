Байден объявил себя президентом США, но Трамп не сдается — к чему это приведет?

Впрочем, официальных результатов пока нет, но лидерство в борьбе за президентское кресло захватил Байден.
С этим, разумеется, не согласен Трамп. Действующий глава Белого дома уверен, что демократы жульничали на выборах, и обещает оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов.
На этом Трамп не намерен останавливаться. Он также собирается организовывать митинги в свою поддержку и призывает своих сторонников выходить на улицы.
Чем для США может обернуться очередной внутриполитический кризис — смотрите в видео.