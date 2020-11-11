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Путин сообщил о ближайшей региcтрации третьей российской вакцины от COVID-19

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Глава РФ также подчеркнул, что международному сообществу нужно объединить усилия для борьбы с пандемией, и призвал не политизировать процессы по созданию лекарства от коронавируса.

В ходе онлайн-заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации Владимир Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Он также напомнил о двух предыдущих препаратах, которые уже доказали свою безопасность и эффективность.

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Лидер РФ подчеркнул, что международному сообществу нужно объединить усилия для борьбы с пандемией, и призвал не политизировать процессы по созданию лекарства от COVID-19.

О чем еще говорил президент России, смотрите в нашем видео.

Теги:
Владимир Путин



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