Путин сообщил о ближайшей региcтрации третьей российской вакцины от COVID-19

Глава РФ также подчеркнул, что международному сообществу нужно объединить усилия для борьбы с пандемией, и призвал не политизировать процессы по созданию лекарства от коронавируса.

В ходе онлайн-заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации Владимир Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Он также напомнил о двух предыдущих препаратах, которые уже доказали свою безопасность и эффективность.

Какие страны хотят купить российскую вакцину от коронавируса — видео >>

Лидер РФ подчеркнул, что международному сообществу нужно объединить усилия для борьбы с пандемией, и призвал не политизировать процессы по созданию лекарства от COVID-19.

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