В США жители нескольких штатов заметили "огненный шар" в небе — видео

Люди сообщали о неопознанном "огненном шаре" в небе.
Один из очевидцев снял кадры яркой вспышки, которая направлялась в сторону земли.
"Хотя расследование продолжается, предварительная траектория, рассчитанная на основании всех поступивших сообщений, на данный момент показывает, что огненный шар следовал с востока на запад и пропал из зоны видимости где-то над городом Покипси в штате Нью-Йорк", — говорится в сообщении организации.
Ранее свидетелями падения горящего метеорита стали жители Ливана. Местные жители сняли необычное явление на видео.