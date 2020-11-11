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В США жители нескольких штатов заметили "огненный шар" в небе — видео

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Специалисты Американского метеорного общества проверяют свыше 280 сообщений, поступивших от жителей сразу нескольких штатов.

Люди сообщали о неопознанном "огненном шаре" в небе. 

Один из очевидцев снял кадры яркой вспышки, которая направлялась в сторону земли.

"Хотя расследование продолжается, предварительная траектория, рассчитанная на основании всех поступивших сообщений, на данный момент показывает, что огненный шар следовал с востока на запад и пропал из зоны видимости где-то над городом Покипси в штате Нью-Йорк", — говорится в сообщении организации.

Ранее свидетелями падения горящего метеорита стали жители Ливана. Местные жители сняли необычное явление на видео. 

Теги:
США, Космос, метеориты



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