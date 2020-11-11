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На высоте: учения летчиков Су-35С в Карелии - эффектные кадры

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201111/15383519.html

Российские военные в Карелии отработали техники высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.

Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продемонстрировали навыки военного боя.

YouTube / Sputnik на русском
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Перед пилотами была поставлена задача перехватить и уничтожить пилотируемые и беспилотные средства противника. После обнаружения целей летчикам нужно было уйти от огня противника.

Экипажи практиковались во взаимодействии с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Высота для маневров не ограничивалась: учения выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.




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