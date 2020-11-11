На высоте: учения летчиков Су-35С в Карелии - эффектные кадры

Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продемонстрировали навыки военного боя.

Перед пилотами была поставлена задача перехватить и уничтожить пилотируемые и беспилотные средства противника. После обнаружения целей летчикам нужно было уйти от огня противника.

Экипажи практиковались во взаимодействии с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Высота для маневров не ограничивалась: учения выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.