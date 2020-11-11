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Всевышний подарил мне талант: художник без рук учит детей рисовать — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0b/15384411.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201111/15384528/Vsevyshniy-podaril-mne-talant-khudozhnik-bez-ruk-uchit-detey-risovat--video.html

У Шухрата Уринбаева врожденная патология конечностей, но он не только живет полноценной жизнью, но и создает прекрасные картины. У художника много поклонников в Сети, а также десятки учеников в школе.

Шухрат рисует пейзажи, портреты и миниатюры. Многие работы рождаются прямо на глазах у поклонников – в прямом эфире. Для него самого искусство это еще и возможность выразиться, а также преодолеть жизненные сложности.

Портрет Хабиба Нурмагомедова
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Портрет Хабиба Нурмагомедова и философия: путь узбекского художника
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Художник не считает себя обделенным — напротив, он благодарит Всевышнего за свой дар и видит в нем особое предназначение. Шухрат призывает людей никогда не отчаиваться и во что бы то не стало идти к выбранной цели.

Сам он мечтает о выставках за границей, но пока такой возможности нет.

Приглашаем вместе с нами посетить мастерскую художника.

Теги:
художник, Ферганская область, Узбекистан



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Портрет Хабиба Нурмагомедова
Портрет Хабиба Нурмагомедова и философия: путь узбекского художника
Всевышний одарил меня талантом: узбекский художник рисует без рук и учит детей.
Всевышний подарил мне талант: художник без рук учит детей рисовать — видео
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