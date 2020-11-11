Всевышний подарил мне талант: художник без рук учит детей рисовать — видео

У Шухрата Уринбаева врожденная патология конечностей, но он не только живет полноценной жизнью, но и создает прекрасные картины. У художника много поклонников в Сети, а также десятки учеников в школе.

Шухрат рисует пейзажи, портреты и миниатюры. Многие работы рождаются прямо на глазах у поклонников – в прямом эфире. Для него самого искусство это еще и возможность выразиться, а также преодолеть жизненные сложности.

Художник не считает себя обделенным — напротив, он благодарит Всевышнего за свой дар и видит в нем особое предназначение. Шухрат призывает людей никогда не отчаиваться и во что бы то не стало идти к выбранной цели.

Сам он мечтает о выставках за границей, но пока такой возможности нет.

Приглашаем вместе с нами посетить мастерскую художника.