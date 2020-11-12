Мечта геймеров: во Львове открыли супермаркет в стиле игры GTA — видео

Дизайнеры продумали каждую мелочь: вывески, цвета, декорации.
Для фанатов культовой игры — это настоящая мечта наяву!
Смотрите в видео, как выглядит необычная торговая площадка.
Во Львове открылся супермаркет в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.
Дизайнеры продумали каждую мелочь: вывески, цвета, декорации.
Для фанатов культовой игры — это настоящая мечта наяву!
Смотрите в видео, как выглядит необычная торговая площадка.
На днях при посредничестве РФ между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие. С 10 ноября действует режим прекращения огня.
У Шухрата Уринбаева врожденная патология конечностей, но он не только живет полноценной жизнью, но и создает прекрасные картины. У художника много поклонников в Сети, а также десятки учеников в школе.
До конца года Армении следует вернуть Азербайджану часть занятых территорий. В частности, до 15 ноября отдать Баку Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский и часть удерживаемого Газахского района, до 1 декабря - Лачинский район.
Российские военные в Карелии отработали техники высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.
Свою поездку в регион глава государства начал с ознакомления с производством пряжи и тканей из синтетических волокон в обществе с ограниченной ответственностью Oqsaroy Vortex в городе Шахрисабзе.
Ранее британские эксперты отмечали, что боеспособность России достигла своего пика со времен распада СССР.
Азиз Юлдаш ликвидирован в результате действий национальных сил безопасности ИРА. Его сын Хикмат ранен.
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