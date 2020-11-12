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Мечта геймеров: во Львове открыли супермаркет в стиле игры GTA — видео

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Во Львове открылся супермаркет в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.

Дизайнеры продумали каждую мелочь: вывески, цвета, декорации. 

Для фанатов культовой игры — это настоящая мечта наяву!

Смотрите в видео, как выглядит необычная торговая площадка.

Теги:
компьютерные игры, игра, продукты, Львов, Украина



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