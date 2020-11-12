Президент Сирии обвинил США в создании преград для возвращения беженцев домой

Об этом Асад заявил на конференции по вопросам возвращения сирийских беженцев в Дамаске. В ней принимают участие 27 стран, однако США и ЕС приглашение не приняли.
"Существуют большие преграды, помимо давления, которому сирийские беженцы подвергаются за границей, и, чтобы помешать их возвращению, существуют незаконные экономические санкции и блокады, навязанные американским режимом и их союзниками", — сказал сирийский лидер.
Асад подчеркнул, что проблема беженцев в Сирии является искусственной.
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