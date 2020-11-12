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Лавров: похоже, что Запад обиделся из-за договора о прекращении огня в Карабахе

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (35)
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Девятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это соглашение будто бы обидело Запад. 

"Я разговаривал по телефону с моим французским коллегой вчера, мои сотрудники разговаривали с американскими партнерами. Мы почувствовали где-то... ну знаете, что-то вроде обиды — мол, как же так, нам подробно ничего не рассказали", — заявил министр.

Однако, как подчеркнул Лавров, власти РФ изначально не скрывали, что работают над прекращением огня в русле тех позиций, которые были изложены сопредседателями.

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Кроме того, переговоры по подготовке Московского заявления (подписанного 9 ноября) шли в течение нескольких дней, и это была интенсивная работа.

"Буквально 24 часа в сутки по несколько телефонных разговоров в день, поэтому если желание иметь подробности прослеживается в приглашении после каждого разговора брифинговать наших американских и французских партнеров, то это просто физически было невозможно сделать", — пояснил Лавров.

Между тем радует, что те разъяснения, которые в итоге дала Россия, были восприняты Западом правильно, добавил министр.

Глава МИД заявил, что российская сторона предложила своим партнерам в Совбезе ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подчеркивая, что они идут в русле инициатив, выдвинутых сопредседателями. 

Тем самым Лавров еще раз подчеркнул: РФ не планирует дистанцироваться от Запада. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (35)
Теги:
Азербайджан, Армения, Россия, Нагорный Карабах, Сергей Лавров, МИД РФ



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