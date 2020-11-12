Лавров: похоже, что Запад обиделся из-за договора о прекращении огня в Карабахе

Девятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это соглашение будто бы обидело Запад.

"Я разговаривал по телефону с моим французским коллегой вчера, мои сотрудники разговаривали с американскими партнерами. Мы почувствовали где-то... ну знаете, что-то вроде обиды — мол, как же так, нам подробно ничего не рассказали", — заявил министр.

Однако, как подчеркнул Лавров, власти РФ изначально не скрывали, что работают над прекращением огня в русле тех позиций, которые были изложены сопредседателями.

Кроме того, переговоры по подготовке Московского заявления (подписанного 9 ноября) шли в течение нескольких дней, и это была интенсивная работа.

"Буквально 24 часа в сутки по несколько телефонных разговоров в день, поэтому если желание иметь подробности прослеживается в приглашении после каждого разговора брифинговать наших американских и французских партнеров, то это просто физически было невозможно сделать", — пояснил Лавров.

Между тем радует, что те разъяснения, которые в итоге дала Россия, были восприняты Западом правильно, добавил министр.

Глава МИД заявил, что российская сторона предложила своим партнерам в Совбезе ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подчеркивая, что они идут в русле инициатив, выдвинутых сопредседателями.

Тем самым Лавров еще раз подчеркнул: РФ не планирует дистанцироваться от Запада.