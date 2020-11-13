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В Дагестане на стене дома нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца — видео

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В дагестанском городе Дербент на одном из жилых домов появился 10-метровый рисунок, посвященный чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его покойному отцу Абдулманапу.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с COVID-19. 

Фото из личного архива
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Ранее в России выступили с инициативой о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания Героя РФ, однако эту идею поддержали далеко не все.

В середине октября Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в карьере, в третий раз защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры. 

Кремль поздравил спортсмена с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире.

Между тем Нурмагомедов отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. 

Теги:
спорт, дом, граффити, родители, Хабиб Нурмагомедов



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