В Дагестане на стене дома нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца — видео

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с COVID-19.
Ранее в России выступили с инициативой о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания Героя РФ, однако эту идею поддержали далеко не все.
В середине октября Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в карьере, в третий раз защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры.
Кремль поздравил спортсмена с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире.
Между тем Нурмагомедов отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.