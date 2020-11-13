В Дагестане на стене дома нарисовали граффити в честь Хабиба и его отца — видео

В дагестанском городе Дербент на одном из жилых домов появился 10-метровый рисунок, посвященный чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его покойному отцу Абдулманапу.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с COVID-19.

Ранее в России выступили с инициативой о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания Героя РФ, однако эту идею поддержали далеко не все.

В середине октября Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в карьере, в третий раз защитив чемпионский пояс UFC. После поединка он объявил о завершении карьеры.

Кремль поздравил спортсмена с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире.

Между тем Нурмагомедов отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.