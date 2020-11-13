"Академик Федоров" вернулся в Петербург из арктической экспедиции — видео

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Судно провело в Северном Ледовитом океане три месяца. Экологи и гидрографы исследовали рельеф морского дна.
Специалисты побывали в районе хребтов Гаккеля и Ломоносова, южной части Чукотского плато. Экспедиция проходила в сложных условиях: через арктические льды судно провел атомный ледокол "50 лет Победы".
Всего "Академик Федоров" прошел более 22 тысяч километров.