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"Академик Федоров" вернулся в Петербург из арктической экспедиции — видео

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Судно провело в Северном Ледовитом океане три месяца. Экологи и гидрографы исследовали рельеф морского дна.

Специалисты побывали в районе хребтов Гаккеля и Ломоносова, южной части Чукотского плато. Экспедиция проходила в сложных условиях: через арктические льды судно провел атомный ледокол "50 лет Победы".

Всего "Академик Федоров" прошел более 22 тысяч километров.

Теги:
научная экспедиция, экспедиция, Северный Ледовитый океан, Арктика, судно



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