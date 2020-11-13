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Под контролем РФ: российские миротворцы вошли в столицу Карабаха — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (38)
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Глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские миротворцы вошли в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады будет осуществлять контроль за соблюдением соглашения о прекращении огня в регионе.

© Sputnik / Илья Питалев
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Напомним: 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Новый режим начал действовать 10 ноября с 00.00 по московскому времени. 

Согласно договоренностям, часть территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы) переходят под контроль Азербайджана.

Также Баку и Ереван согласились начать процесс обмена военнопленными.

Для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (38)
Теги:
Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия



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