Под контролем РФ: российские миротворцы вошли в столицу Карабаха — видео

Глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские миротворцы вошли в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады будет осуществлять контроль за соблюдением соглашения о прекращении огня в регионе.

Напомним: 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Новый режим начал действовать 10 ноября с 00.00 по московскому времени.

Согласно договоренностям, часть территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы) переходят под контроль Азербайджана.

Также Баку и Ереван согласились начать процесс обмена военнопленными.

Для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.