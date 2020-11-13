РФ приняла зеркальные санкции против Запада по делу Навального — что дальше?

Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Новые ограничения коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров обеих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам.

Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".

Напомним, что ЕС первым ввел экономические ограничения в отношении шести россиян и одного учреждения - Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии

Причина кроется в якобы отравлении Навального.

Немецкие власти утверждают, что оппозиционера "отравили субстанцией из группы отравляющих веществ "Новичок", однако никаких доказательств не предоставляют.

В Москве данные обвинения отрицают.