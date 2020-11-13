22:29 13 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Видео

РФ приняла зеркальные санкции против Запада по делу Навального — что дальше?

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0d/15401584.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201113/15401628/RF-prinyala-zerkalnye-sanktsii-protiv-Zapada-po-delu-Navalnogo--chto-dalshe.html

Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Новые ограничения коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров обеих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF
В России не выявили отравления у Алексея Навального

По его словам, в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам.

Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".

Напомним, что ЕС первым ввел экономические ограничения в отношении шести россиян и одного учреждения - Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии

Причина кроется в якобы отравлении Навального. 

Немецкие власти утверждают, что оппозиционера "отравили субстанцией из группы отравляющих веществ "Новичок", однако никаких доказательств не предоставляют.

В Москве данные обвинения отрицают.

Теги:
Франция, Германия, Россия, Алексей Навальный



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Москва готовится к Новому году - фотолента
Под контролем РФ: российские миротворцы вошли в столицу Карабаха — видео
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться