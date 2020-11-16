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Пашинян, ответьте: журналисты из РФ задали неудобные вопросы премьеру Армении

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (41)
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Российские журналисты Маргарита Симоньян и Роман Бабаян обратились к премьер-министру Армении, задав ему несколько неудобных вопросов по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

Правда ли, что Никол Пашинян медлил и отказывался от помощи России по урегулированию с самого начала военных столкновений в НКР?

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Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

В зону конфликта уже прибыли российские миротворцы.

Их главная задача – обеспечить безопасность мирного населения на непризнанной территории. 

Также, согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

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Накануне процесс перехода районов Нагорного Карабаха под контроль Баку замедлился, но все же продолжается.

Препятствием для выполнения условий соглашения стала плохая погода и необходимость разминирования некоторых участков дорог, особенно в горах.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (41)
Теги:
премьер, Армения, Азербайджан



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